В Черновицкой области подтвердили 73 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

31 из них - в Черновцах

В субботу, 2 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 73 новых случая заражения коронавирусом, 31 из них - в Черновцах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

В общем сегодня было совершено 376 ПЦР-исследований. За последние сутки госпитализирован 41 человек. Еще 9 жителей области сегодня выздоровели от COVID-19.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1818 человек.

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля, в Украине количество заразившихся вирусом COVID-19 превысило 11 тысяч человек. Было 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.

РБК-Украина писало, что за все время пандемии в Украине, коронавирусом заболел 771 ребенок, а также 2 250 медработников.

Ранее сообщалось, что города Украины начинают смягчать карантин, который в стране ввели 12 марта в связи с распространением коронавируса. В частности, власти Житомира, Днепра и Черкасс решили ослабить ограничения, позволив открыть рынки, парикмахерские и непродовольственные магазины.