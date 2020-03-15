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У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували чотири людини

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 22:50
У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували чотири людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі в області два підтверджені випадки зараження

У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

Зазначається, що наразі офіційно підтверджено лише два випадки інфікування коронавірусом.

Серед госпіталізованих:

  • чоловік, який контактував із особою, що також має підозру на наявність COVID-19;
  • матір із дитиною, які також є контактними особами;
  • чоловік з історією подорожі до країни, де зафіксовано коронавірус”.

Раніше повідомлялося, що у Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб. У пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ. У них стан - середньої важкості, загрози життю немає.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19. Про підозри на зараження коронавірусом повідомили у Чернівецькій, Рівненській, Черкаській, Волинській, Київській і Тернопільській областях.

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