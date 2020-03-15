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В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четыре человека

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 22:50
В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четыре человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в области два подтвержденных случая заражения

В Черновицкой области из подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Черновицкой ОГА.

Отмечается, что пока официально подтверждено только два случая инфицирования коронавирусом.

Среди госпитализированных:

  • человек, который контактировал с лицом, которое также имеет подозрение на наличие COVID-19;
  • мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;
  • человек с историей путешествия в страны, где зафиксирован коронавирус”.

Ранее сообщалось, что во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек. У пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев. У них состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет.

Напомним, Центр общественного здоровья'я в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

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