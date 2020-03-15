В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четыре человека

Сейчас в области два подтвержденных случая заражения
В Черновицкой области из подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Черновицкой ОГА.
Отмечается, что пока официально подтверждено только два случая инфицирования коронавирусом.
Среди госпитализированных:
Ранее сообщалось, что во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек. У пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев. У них состояние - средней тяжести, угрозы жизни нет.
Напомним, Центр общественного здоровья'я в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.