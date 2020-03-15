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У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 21:42
У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі госпіталізовані нещодавно повернулися з країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу

У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового у Facebook.

За його словами, у пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

"Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють протягом 2-3 днів. Стан - середньої важкості, загрози життю немає", - зазначив мер Львова.

При цьому Садовий спростував інформацію, що у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом.

"Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності", - зазначив він.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19. Про підозри на зараження коронавірусом повідомили у Чернівецькій, Рівненській, Черкаській, Волинській, Київській і Тернопільській областях.

Крім того, у Слов'янську Донецької області госпіталізовано двох людей з підозрою на коронавірус. У пацієнтів відібрали біоматеріал, який направили для лабораторних досліджень в Київ. Результати будуть відомі у понеділок.

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