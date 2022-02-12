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У Чернівецькій області податківець влаштував смертельну ДТП

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Субота 12 лютого 2022 18:14
У Чернівецькій області податківець влаштував смертельну ДТП Фото: у Чернівецькій області податківець влаштував смертельну ДТП (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 11 лютого, в Чернівецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю податківця. В результаті аварії загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, в п'ятницю близько 21:00 в селі Припруття Чернівецького району податківець на власному авто допустив зіткнення з іншим автомобілем, 26-річний водій якого загинув на місці події.

За результатами медичного огляду, в крові податківця виявили алкогольні та наркотичні речовини. Слідчі ДБР призначили низку експертиз для перевірки зазначених даних.

Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Попередньо справу кваліфікували, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 10 років.

Нагадаємо, 9 лютого повідомлялося про те, що трасі Київ-Харків-Довжанський машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

Після чого стало відомо, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, однак поліція заявила, що буде викликати бізнесмена на допит.

Згодом правоохоронці провели серію обшуків у рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського - в будинку і готелі бізнесмена.

Разом з тим, ДБР порушило кримінальне провадження з приводу спроби фальсифікації справи ДТП з кортежем харківського бізнесмена.

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