У Чернівецькій області коронавірусом заразився співробітник ДФС

У Чернівецькій області у співробітника Державної фіскальної служби лабораторно підтвердили зараження коронавірусом. Про це Facebook повідомив начальник Головного управління ДФС в Чернівецькій області Михайло Сеничак.

За його словами, у співробітника ДФС коронавірус підтвердили після трьох тестів.

"Попри те, що з перших днів поширення COVID-19 у Чернівецькій області ми вжили відповідних заходів і перейшли на особливий режим роботи, після двох негативних результатів третій тест підтвердив захворювання у співробітника ГУ ДФС в Чернівецькій області", - повідомив Сеничак.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що один з військовослужбовців Національної гвардії заразився коронавірусом. Військового госпіталізували в Харківській госпіталі Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, Державна прикордонна служба повідомила, що один з її працівників заразився коронавірусом. Вірус виявили у прикордонника одного з підрозділів в Закарпатській області. Це перший випадок зараження інфекцією в прикордонній службі.