В Черновицкой области коронавирусом заразился сотрудник ГФС

В Черновицкой области у сотрудника Государственной фискальной службы лабораторно подтвердили заражение коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления ГФС в Черновицкой области Михаил Сеничак.

По его словам, у сотрудника ГФС коронавирус подтвердили после трех тестов.

"Несмотря на то, что с первых дней распространения COVID-19 в Черновицкой области мы приняли соответствующие меры и перешли на особый режим работы, после двух отрицательных результатов третий тест подтвердил заболевание у сотрудника ГУ ГФС в Черновицкой области", - сообщил Сеничак.

Напомним, 15 апреля стало известно, что один из военнослужащих Национальной гвардии заразился коронавирусом. Военного госпитализировали в Харьковской госпитали Министерства внутренних дел.

Кроме того, Государственная погранслужба сообщила, что один из ее работников заразился коронавирусом. Вирус обнаружили у пограничника одного из подразделений в Закарпатской области. Это первый случай заражения инфекцией в пограничной службе.