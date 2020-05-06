В Донецькій області за добу два нові випадки COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворіли двоє людей з родини раніше зараженого коронавірусом

Два нових випадки COVID-19 лабораторно підтвердили на Донеччині протягом доби 5 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка в Facebook.

Зазначається, що позитивні результати ПЛР- дослідження отримали 38-річні маріупольці, чоловік та жінка. Вони - з родини хворого на COVID-19. Не медики.

На сьогодні стан їхнього здоров'я задовільний. Лікуються амбулаторно.



З початку карантину в області 86 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Три з них завершилися летально, 14 пацієнтів одужали, 69 продовжують лікування.

Нагадаємо, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 протягом доби 4 травня зареєстрували у Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві.

Загалом, станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.

Раніше у МОЗ заявили про певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу в Україні.