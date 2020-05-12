Чернівецька, Рівненська області та Київ лідирують за новим захворювань COVID-19

Загалом в Україні захворіли понад 16 тисяч осіб
В Україні найбільше нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.
За даними РНБО, за 11 травня в Чернівецькій області захворіли 72 людини, у Рівненській - 50, а в Києві - 59. Також, Луганська область стала єдиною в країні, де за добу не було виявлено жодного нового захворювання.
У цілому ситуація по областях виглядає так:
Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому в країні другий день поспіль скорочується кількість нових заражень. Загальне число інфікованих зросла до 16 023 осіб.
Також повідомлялося, що за 11 травня зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 425 осіб.