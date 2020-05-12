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Чернівецька, Рівненська області та Київ лідирують за новим захворювань COVID-19

Новини » Коронавірус   

Загалом в Україні захворіли понад 16 тисяч осіб

В Україні найбільше нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

За даними РНБО, за 11 травня в Чернівецькій області захворіли 72 людини, у Рівненській - 50, а в Києві - 59. Також, Луганська область стала єдиною в країні, де за добу не було виявлено жодного нового захворювання.

У цілому ситуація по областях виглядає так:

► В Україні за добу підтвердили 416 нових випадків COVID-19► Адаптивний карантин: у МОЗ розповіли, в яких регіонах немає послаблень
  • Вінницька область - 580 (+27);
  • Волинська область - 496 (+14);
  • Дніпропетровська область - 748 (+17);
  • Донецька область - 100 (+3);
  • Житомирська область - 525 (+2)
  • Закарпатська область - 748 (+18);
  • Запорізька область - 331 (+2);
  • Івано-Франківська область - 1 133 (+7);
  • Київська область - 1 023 (+23);
  • Кіровоградська область - 425 (+5);
  • Луганська область - 42 (0);
  • Львівська область - 825 (+27);
  • Київ - 1 930 (+59);
  • Миколаївська область - 225 (+2);
  • Одеська область - 653 (+7);
  • Полтавська область - 248 (+1);
  • Рівненська область - 1 028 (+50);
  • Сумська область - 157 (+3);
  • Тернопільська область - 1 021 (+3);
  • Харківська область - 623 (+28);
  • Херсонська область - 162 (+1);
  • Хмельницька область - 182 (+4);
  • Черкаська область - 343 (+1);
  • Чернівецька область - 2 396 (+72);
  • Чернігівська область 79 (+2)

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому в країні другий день поспіль скорочується кількість нових заражень. Загальне число інфікованих зросла до 16 023 осіб.

Також повідомлялося, що за 11 травня зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 425 осіб.