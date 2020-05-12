Чернівецька, Рівненська області та Київ лідирують за новим захворювань COVID-19

В Україні найбільше нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 виявлено у Чернівецькій, Рівненській областях та місті Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

За даними РНБО, за 11 травня в Чернівецькій області захворіли 72 людини, у Рівненській - 50, а в Києві - 59. Також, Луганська область стала єдиною в країні, де за добу не було виявлено жодного нового захворювання.

У цілому ситуація по областях виглядає так:

Вінницька область - 580 (+27);

Волинська область - 496 (+14);

Дніпропетровська область - 748 (+17);

Донецька область - 100 (+3);

Житомирська область - 525 (+2)

Закарпатська область - 748 (+18);

Запорізька область - 331 (+2);

Івано-Франківська область - 1 133 (+7);

Київська область - 1 023 (+23);

Кіровоградська область - 425 (+5);

Луганська область - 42 (0);

Львівська область - 825 (+27);

Київ - 1 930 (+59);

Миколаївська область - 225 (+2);

Одеська область - 653 (+7);

Полтавська область - 248 (+1);

Рівненська область - 1 028 (+50);

Сумська область - 157 (+3);

Тернопільська область - 1 021 (+3);

Харківська область - 623 (+28);

Херсонська область - 162 (+1);

Хмельницька область - 182 (+4);

Черкаська область - 343 (+1);

Чернівецька область - 2 396 (+72);

Чернігівська область 79 (+2)

Нагадаємо, всього за минулу добу в Україні підтвердили 375 нових випадків захворювання коронавірусом. При цьому в країні другий день поспіль скорочується кількість нових заражень. Загальне число інфікованих зросла до 16 023 осіб.

Також повідомлялося, що за 11 травня зафіксували 17 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Всього в Україні померло 425 осіб.