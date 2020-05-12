Черновицкая, Ровенская области и Киев лидируют по новым заболеваниям COVID-19

В Украине больше всего новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлено в Черновицкой, Ровенской областях и городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

По данным СНБО, за 11 мая в Черновицкой области заболели 72 человека, в Ровенской - 50, а в Киеве - 59. Также, Луганская область стала единственной в стране, где за сутки не было выявлено ни одного нового заболевания.

В целом ситуация по областям выглядит так:

Винницкая область - 580 (+27);

Волынская область - 496 (+14);

Днепропетровская область - 748 (+17);

Донецкая область - 100 (+3);

Житомирская область - 525 (+2)

Закарпатская область - 748 (+18);

Запорожская область - 331 (+2);

Ивано-Франковская область - 1 133 (+7);

Киевская область - 1 023 (+23);

Кировоградская область - 425 (+5);

Луганская область - 42 (0);

Львовская область - 825 (+27);

Киев - 1 930 (+59);

Николаевская область - 225 (+2);

Одесская область - 653 (+7);

Полтавская область - 248 (+1);

Ровенская область - 1 028 (+50);

Сумская область - 157 (+3);

Тернопольская область - 1 021 (+3);

Харьковская область - 623 (+28);

Херсонская область - 162 (+1);

Хмельницкая область - 182 (+4);

Черкасская область - 343 (+1);

Черновицкая область - 2 396 (+72);

Черниговская область 79 (+2).

Напомним, всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в стране второй день подряд сокращается количество новых заражений. Общее число инфицированных выросло до 16 023 человек.

Также сообщалось, что за 11 мая зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 425 человек.