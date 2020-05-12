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Черновицкая, Ровенская области и Киев лидируют по новым заболеваниям COVID-19

Новости » Коронавирус   

Всего в Украине заболели более 16 тысяч человек

В Украине больше всего новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 выявлено в Черновицкой, Ровенской областях и городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

По данным СНБО, за 11 мая в Черновицкой области заболели 72 человека, в Ровенской - 50, а в Киеве - 59. Также, Луганская область стала единственной в стране, где за сутки не было выявлено ни одного нового заболевания.

В целом ситуация по областям выглядит так:

► В Украине за сутки подтвердили 416 новых случаев COVID-19► Адаптивный карантин: в Минздраве рассказали, в каких регионах нет послаблений
  • Винницкая область - 580 (+27);
  • Волынская область - 496 (+14);
  • Днепропетровская область - 748 (+17);
  • Донецкая область - 100 (+3);
  • Житомирская область - 525 (+2)
  • Закарпатская область - 748 (+18);
  • Запорожская область - 331 (+2);
  • Ивано-Франковская область - 1 133 (+7);
  • Киевская область - 1 023 (+23);
  • Кировоградская область - 425 (+5);
  • Луганская область - 42 (0);
  • Львовская область - 825 (+27);
  • Киев - 1 930 (+59);
  • Николаевская область - 225 (+2);
  • Одесская область - 653 (+7);
  • Полтавская область - 248 (+1);
  • Ровенская область - 1 028 (+50);
  • Сумская область - 157 (+3);
  • Тернопольская область - 1 021 (+3);
  • Харьковская область - 623 (+28);
  • Херсонская область - 162 (+1);
  • Хмельницкая область - 182 (+4);
  • Черкасская область - 343 (+1);
  • Черновицкая область - 2 396 (+72);
  • Черниговская область 79 (+2).

Напомним, всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в стране второй день подряд сокращается количество новых заражений. Общее число инфицированных выросло до 16 023 человек.

Также сообщалось, что за 11 мая зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 425 человек.