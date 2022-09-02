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"Шахтар" у меншості дотиснув "Рух" у виїзному матчі УПЛ

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Львів, П'ятниця 02 вересня 2022 18:58
"Шахтар" у меншості дотиснув "Рух" у виїзному матчі УПЛ Фото: "Шахтар" мінімально здолав "Рух" у Львові (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Важкою мінімальною перемогою завершився для донецького "Шахтаря" матч 3-го туру Прем'єр-ліги проти львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Рух" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Конопля, 78

Вилучення: Мудрик, 35 (Ш, пряма червона картка)

Донеччани створили перший момент уже на 4-й хвилині. Це Бондар замикав дальню стійку після розіграшу кутового, але не зміг влучити у ворота. Та розвинути цей епізод у щось більше "Шахтар" не зумів.

"Гірники" контролювали м'яч, але збилися на банальні навіси та закидання вперед без особливих нагод загострити ситуацію біля воріт Паньківа. Аж на 30-й хвилині кіпер "Руха" по-справжньому вступив у гру – досвідчений воротар ногою ефектно парирував удар Мудрика з центра штрафного майданчика.

А ще за п'ять хвилин вінгер "Шахтаря" став антигероєм. Зірочка "гірників" грубо в'їхав у Сапугу в центрі поля, отримав пряму червону картку та пішов відпочивати достроково. Та хід поєдинку цей епізод змінив не надто: "Рух" продовжив відсиджуватися на власній половині, а "Шахтар" – беззубо виглядати на чужій.

До 75-ї хвилини команди спромоглися аж на два удари в площину воріт на двох. Та все ж "гірники" змогли дотиснути львів'ян під завісу зустрічі. Це Бондар із другої спроби подав із правого флангу до карної зони, де Конопля головою відправив м'яч у дев'ятку воріт "Руха".

Лише пропущений м'яч змусив господарів піти вперед. Однак, одного факту переходу центра поля і перебування на половині "Шахтаря" було замало для того, щоб зрівняти рахунок. "Рух" так і не створив реальної нагоди забити, тож заслужено програв, хоч і грав у більшості годину ігрового часу.

До слова, Україна втратила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА на новий сезон.

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