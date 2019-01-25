У Чорному морі завершили пошуки моряків з палаючих танкерів

Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

Рятувальна операція тривала з 21 по 25 січня

Пошукова операція в районі Керченської протоки, де горять два танкери, завершена. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ з посиланням на прес-службу Росморречфлота.

"Пошукова операція, яка тривала з 21 по 25 січня, завершена у зв'язку з відсутністю розумної надії знайти когось живими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня, біля входу в Керченську протоку в Чорному морі загорілися два судна під прапором Танзанії. За попередніми даними, на борту одного з кораблів стався вибух з подальшим горінням. Потім вогонь перекинувся на інше судно.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що жертвами пожежі на двох судах в Чорному морі, стали 16 турецьких громадян. Також Міністерство закордонних справ Індії повідомило про загибель шести своїх громадян в Чорному морі

Зазначимо, танкери Місті і Maestro, які загорілися Керченській протоці, згадуються у списку санкцій Міністерства фінансів США.