В Ізраїлі закрили пляжі на Середземному морі внаслідок розливу смоли
Уряд Ізраїлю закрила пляжі на Середземному морі. Там стався розлив смоли, яка досягла берегової лінії.
Про це повідомляє Times of Israel.
Уряд рекомендував жителям уникати відвідування пляжів для занять спортом і плавання до подальшого відвідування. Закриті пляжі від Рош-ха-Нікри на півночі, на кордоні з Ліваном до Зікіма біля Сектора Газу на півдні.
Причина великого розливу смоли неподалік берегів Ізраїлю невідома. Раніше в 50 кілометрах від берегів країни був виявлений розлив нафти в море. Ймовірно, за цю ситуацію відповідально одне з 10 суден, які бували в тому районі.
Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю погодилася таємно закупити російський препарат "Супутник V". Цього вимагали сирійці, які утримували громадянку Ізраїлю.
Також відомо, що в Ізраїлі з 21 лютого послабили карантин для людей, які мають так званий "зелений паспорт." Це документ, який підтверджує вакцинацію від коронавіруса або одужання.