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У Чорному морі перекинулося судно з туристами


В результаті інциденту загинули дві людини

У Чорному морі недалеко від узбережжя Краснодарського краю перекинувся прогулянкове судно з пасажирами, внаслідок чого дві людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу населеного пункту Джубга Туапсинського району на відстані 100 м від берега.

За попередньою інформацією, на борту знаходилися 43 людини. В результаті інциденту дві людини загинули, одна жінка перебуває в реанімації, 18 осіб вдалося врятувати з води.

"На місце направлені екстрені служби реагування, у рятувальній операції беруть участь рятувальники МНС Росії по Кубані, рятувальники пляжу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що правоохоронці затримали власника судна, що перекинулося. За попередніми даними, судно було розраховане на 20 пасажирів, але перевозило вдвічі більше людей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли тільки чотирьох, один з яких згодом помер.

Крім того, в Карибському морі біля берегів Гондурасу затонув човен, в результаті чого загинули щонайменше 27 людей. Число загиблих може зрости, так як дев'ять людей вважаються зниклими без вести. Повідомляється, що поки вдалося врятувати 47 чоловік, які знаходилися на борту судна.

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