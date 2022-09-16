У Чорному морі знайшли дірявий пліт із затонулого крейсера "Москва"

Зазначається, що плавзасіб тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів.

На плоту було зламане, пошкоджене корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів. На жилетах та одностроях вказані бойові номери.

Прикордонники зазначають, що знахідка стала доказом недбальства російського військового керівництва.

"Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість", - говориться у повідомленні.

Втрата крейсеру "Москва"

Корабель отримав серйозні пошкодження внаслідок пожежі і вибухів в ніч з 13 на 14 квітня. Українська сторона заявила, що атакувала російський флагман двома протикорабельними ракетами "Нептун". Хоча Міноборони РФ досі не підтвердило втрату корабля в бойових діях.

За оцінками, втрата крейсера "Москва" стала найдорожчою за час війни Росії проти України. Його залишкова вартість становила близько 750 млн доларів.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа назвав головну помилку, яку допустили окупанти з крейсером "Москва".

Втрата флагмана російського Чорноморського флоту стала одним з найважливіших етапів звільнення острова Зміїний.