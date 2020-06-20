Чорногорія дозволила в'їзд українцям, але є умова

Уряд Чорногорії дозволив в'їзд на територію країни туристам з України. При цьому громадяни повинні надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше 48 годин.

Про це повідомляє прес-служба уряду Чорногорії.

Наголошується, що в Чорногорії діє правило зон для в'їзду в країну. Країнам з "зеленої зони" дозволено в'їзд без обмежень, з "жовтої" - з негативною ПЛР-тестом на COVID-19. Країнам з "червоної зони" заборонено в'їзд до Чорногорії. Україна увійшла в "жовту зону".

"Країни, жителі яких можуть в'їхати в Чорногорію, якщо вони представлять негативний тест ПЛР на SARS-CoV-2, проведений акредитованими лабораторіями, це: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Туреччина, Ізраїль, Польща, Румунія, Італія та Україна. Тест повинен бути зроблений не більше 48 годин назад", - йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни набирають чинності в неділю, 21 червня.

Раніше РБК-Україна писало, що Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.

Також повідомлялося, що днями Кабінет міністрів ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на кордонах з Росією і Білоруссю.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення з 15 червня.