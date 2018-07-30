У Чорногорії зіткнулась яхта та човен, загинуло двоє людей

На борту човна перебували шкіпер, двоє дорослих і двоє дітей, на борту яхти - п’ятеро дітей, шкіпер і двоє дорослих

Біля міста Тіват (Чорногорія) зіткнулись яхта і прогулянковий човен, у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTCG.

Як зазначається, аварія сталась біля берегів села Облатно близько полудня. На борту човна перебували шкіпер, двоє дорослих і двоє дітей, на борту яхти - п’ятеро дітей, шкіпер і двоє дорослих.

В результаті зіткнення загинули двоє дорослих. Також є поранені, кількість яких не уточнюється. Обставини трагедії наразі невідомі. На місці зіткнення працюють рятувальні служби Чорногорії.

Нагадаємо, що на півдні Таджикистану 29 липня автомобіль в'їхав в групу іноземних туристів, які подорожували по країні на велосипедах, в результаті аварії чотири людини загинули. Один із отримали травми туристів - громадянин Франції - доставлений в лікарню з ножовим пораненням. Ще один відстав від групи і не знає що сталося.

За словами глави МВС Рамазона Рахімзода, в результаті проведеної операції по виявленню та затриманню причетних до ДТП осіб один був убитий, один затриманий і ще троє перебувають у розшуку. Також він зазначив, що вбитий мав при собі вогнепальну зброю.