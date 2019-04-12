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В Естонії шпигун РФ отримав 3,5 роки в'язниці

Новини » Політика    12.04.2019 - 13:43
В Естонії шпигун РФ отримав 3,5 роки в'язниці
Ілюстративне фото (etvpluss.err.ee)

ФСБ завербувала засудженого для таємного співробітництва

В Естонії шпигун Росії Дмитро Козлов отримав 3,5 роки ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал національного телерадіомовлення ERR.

Портал у свою чергу посилається на дані щорічника Поліції безпеки, опублікованого 12 квітня.

Відповідне рішення прийняв повітовий суд естонського Тарту. Громадянина Естонії Козлова засудили за передачу РФ секретної інформації.

"Тартуський повітовий суд засудив до трьох з половиною років в'язниці агента Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) Дмитра Козлова", - вказано у повідомленні.

Так, підозри було висунуто у листопаді минулого року, а оголошення вироку відбулося 20 березня.

Зокрема, за даними слідства, ФСБ завербувала Козлова для таємного співробітництва, щоб в тому числі отримувати інформацію про будівлі, співробітників, транспортні засоби, техніку та режим прикордонної охорони, розташованих у зоні відповідальності Лиунаської префектури і пов'язаних з охороною кордону.

Нагадаємо, раніше в Литві суд засудив до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому Хар'юський суд Естонії засудив двох естонських громадян до тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Так, 65-річному Петру Воліну і його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці відповідно.

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