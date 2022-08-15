Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО, - президент Румунії

"Ми знаходимося на березі Чорного моря, всього в декількох сотнях кілометрів від несправедливої і жорстокої війни, розв'язаної Росією проти України, збройного конфлікту, який багато хто не вважав можливим в Європі нашого часу. Сьогодні Чорне море є зоною стратегічного інтересу для Євроатлантичної безпеки, про що ми і наші союзники чітко заявили в Стратегічній концепції НАТО, схваленій на Мадридському саміті", - заявив він.

За словами румунського президента, про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.

Раніше повідомлялося, що країни Східної Європи, які є членами НАТО, просять альянс посилити їх оборону.

Крім того, США направили в Європу десантну дивізію для посилення НАТО.