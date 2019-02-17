У Чорнобильській зоні горить ліс

Вогнем охоплена територія площею близько 5 га

В воскресенье, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения начался лесной пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, около 16:40 подразделения ГСЧС получили информацию о возгорании травяного настила на площади около 5 га на территории ГСП "Северная пуща" Дитятковского лесничества (Киевская область).

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 18 человек и 3 единицы техники.

Напомним, что 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Пожар оперативно локализовали на площади 30 кв. м, в 10:29 огонь полностью потушили.

Как писало РБК-Украина, в Новой Зеландии из-за лесного пожара, который начался вблизи города Нельсон, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.

Добавим, в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога, по подозрению в причастности к пожару задержали женщину. По информации телеканала BFM-TV, она страдала психическими расстройствами.