ДСНС: Чорнобильській ліс горить щороку через людський фактор

Чорнобильський ліс горить кожного року через людський фактор. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного управління ДСНС України у Київській області Василь Слободяник, передає кореспондент РБК-Україна.

На запитання журналіста, чому Чорнобильський ліс горить кожного року, Слободяник відповів: "Тому що люди його палять ".

Крім того, він додав що причиною таких наслідків є те, що у наших громадян низький рівень відповідальності, а також через те, що законодавство не достатньо суворе.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли подробиці гасіння пожежі у Чорнобильській зоні.

Як писало РБК-Україна раніше, у ДСНС стверджували, що станом на ранок, 5 квітня, відкритого вогню у зоні пожежі немає, спостерігається лише тління окремих ділянок.

Так, 4 квітня у Чорнобильській зоні спалахнула пожежа в лісі. Площа пожежі становила 20 гектарів. Рятувальники залучили до гасіння авіацію. Площа пожежі на території лісництва складає 20 гектарів.