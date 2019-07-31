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У Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 18:19
У Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів

В Чорнобильську зону запустять річкові туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державного агенства України з управління зоною відчуження в Facebook.

Як повідомляється, Агенцією розроблені водні маршрути відвідування зони відчуження. У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" та ДП "ЦОТИЗ". Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип'ять і Уж.

Як зазначає керівництво ГАЗО, розвиток нових форм відвідування зони відчуження було ініційовано туристичними операторами у зв'язку із зростанням кількості відвідувачів за минулі 5 років майже в 10 разів. Крім того, водні маршрути дадуть можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу.

"Всі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Всі поїздки повинні здійснюватися з дотриманням вимог закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".

"Зараз здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофага, який був побудований одразу після аварії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.

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