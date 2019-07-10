ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський анонсував створення "зеленого коридору" в Чорнобилі

Новини » Політика    10.07.2019 - 16:10
Зеленський анонсував створення "зеленого коридору" в Чорнобилі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче показати Чорнобиль екологам, науковцям та туристам

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до зони Чорнобильської катастрофи заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Twitter.

За словами Зеленського, Чорнобиль необхідно показувати науковцям, екологам, історикам та туристам з усього світу. Також він пообіцяв зупинити нелегальний вивіз металобрухту та використання природніх ресурсів в зоні відчуження.

"Маємо показати Чорнобиль світу: науковцям, екологам, історикам, туристам. На жаль, зона відчуження досі є символом корупції - силовики збирають з туристів хабарі, нелегально вивозиться металобрухт та використовуються природні ресурси. Усе це ми скоро припинимо", - заявив президент.

Глава держави додав, що сьогодні, 10 липня, був підписаний указ про перетворення Чорнобильської зони відчуження на "одну із точок зростання нової України". Також планується створення "зеленого коридору" для туристів.

"Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо "зелений коридор" для туристів та приберемо передумови для корупції", - йдеться в заяві Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофагу, що був збудований відразу після аварії.

Зеленський: Медведчуку не дадуть монополізувати телебачення Зеленський доручив за рік побудувати нову Бориспільську лікарню
Новини України Володимир ЗеленськийЧАЭСтуризм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся