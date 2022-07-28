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Над Чорнобаївкою знову здіймається густий дим: що відомо

Фото: над Чорнобаївкою знову піднімається густий дим (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 28 липня поблизу Чорнобаївки під тимчасово окупованим Херсоном почалася сильна пожежа. Жителі спостерігають густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За наявною інформацією, вибухів в районі Чорнобаївки не було, проте над населеним пунктом піднімається густий дим. Жителі Херсона діляться фото і відео з місця пожежі.

Як відомо, українські військові проводять контрнаступ на Херсонському напрямку. За даними британської розвідки, українська контратака набирає обертів. ЗСУ встановили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією регіону.

Крім того, українські війська вже неодноразово завдавали ударів по ключових артеріях окупованого міста. Зокрема, надточні удари були нанесені по Антонівському мосту.

В Офісі президента в свою чергу закликали окупантів покинути Херсон, поки є така можливість.

Чому Антонівський міст у Херсоні стратегічно важливий - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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