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У Зеленського закликали росіян залишити Херсон: третього попередження не буде

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Херсон, Середа 27 липня 2022 10:19
У Зеленського закликали росіян залишити Херсон: третього попередження не буде Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Офісі президента, на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту, закликали окупантів залишити Херсон. Поки ще є така можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом ru-ППО, що перехоплює ua-ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", - написав Подоляк.

Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, в ніч на 27 липня ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Після чого окупанти заявили, що "по шляхопроводу рух перекрито".

Удари по мосту підтвердила керівник координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що метою військових операцій ЗСУ є деморалізація ворога, руйнування його планів та збереження української інфраструктури, тому "робота ведеться філігранно".

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