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В Черновцах мужчина через окно бежал из ВЛК: в ТЦК отреагировали на историю

Иллюстративное фото: в Черновцах мужчина пытался убежать от ТЦК и сломал ногу (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталья Кава

В Черновцах мужчина заломил ногу после того, как через окно пытался скрыться от работников ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал Оперативного Командования Запад.

Что предшествовало

В соцсетях распространилась информация о том, что в городе Черновцы местного жителя якобы незаконно задержали, доставили в ТЦК, а затем отправили на ВЛК.

Уже там задержанный выпрыгнул из окна первого этажа и якобы сломал ногу.

Реакция ТЦК

Как пояснили в ведомстве, мужчина действительно был задержан, но у него не было при себе военно-учетных документов. Поэтому правоохранители пригласили его в объединенный областной мобилизационный центр для составления административного протокола.

Уже там выяснилось, что мужчина военнообязанный, который не являлся в ТЦК и СП и уклонялся от исполнения воинского долга.

Он также решил и дальше уклониться от своей обязанности и выпрыгнул из окна за пределы помещения мобилизационного центра, умышленно себя травмировав.

"Отмечаем, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП неправомерных действий в отношении военнообязанного не было", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина рассказало, что в Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Аналогичная история произошла и в городе Киев- мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК.

До этого сообщалось о нападении военнообязанного на офицера ТЦК в Волынской области. Инцидент произошел 25 июня.

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ТЦКЧерновцыВЛКМобилизация в Украине