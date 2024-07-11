UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернівцях чоловік через вікно тікав з ВЛК: у ТЦК відреагували на історію

Ілюстративне фото: у Чернівцях чоловік намагався втікти від ТЦК і зламав ногу (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

У Чернівцях чоловік заламав ногу після того, як через вікно намагався втекти від працівників ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam-канал Оперативного Командування Захід.

Що передувало

У соцмережах поширилась інформація щодо того, що у місті Чернівці місцевого жителя нібито незаконно затримали, доставили у ТЦК, а після відправили на ВЛК.

Вже там затриманий вистрибнув з вікна першого поверху та нібито зламав ногу.

Реакція ТЦК

Як пояснили у відомстві, чоловік дійсно був затриманий, але він не мав при собі військово-облікових документів. Тому правоохоронці запросили його до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу.

Вже там з'ясувалось, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.

Він також вирішив і далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши.

"Наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що  у Хмельницькій області чоловік із ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Аналогічна історія сталась і у місті Київ - чоловік із ножем напав на працівників Деснянського ТЦК.

До цього повідомлялось про напад військовозобов'язаного на офіцера ТЦК у Волинській області. Інцидент стався 25 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКЧернівціВЛКМобілізація в Україні