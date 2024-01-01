В Черновицкой области появились слухи об усилении мобилизации: в ОВА отреагировали

В Черновицкой области появились слухи о том, что власти хотят усилить мобилизацию. На это уже отреагировали в областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Молодий буковинець ".

По информации издания, СМИ начали публиковать якобы решение Совета обороны Черновицкой области об усилении мобилизационных мер с подписью главы ОВА Руслана Запаранюка.

Согласно с документом, который распространяют журналисты, в области хотят развернуть пункты оповещения (пункты сбора граждан). При этом Государственная налоговая служба и Центры занятости "обязали" предоставить информацию насчет контроля за трудоустройством.

Также власти якобы хотят начать мониторинг медосмотров, которые используют как условие для освобождения от призыва.

На территории региона, согласно “решению Совета обороны”, хотят ввести проверку документов, досмотр вещей, автомобилей и багажа.

Реакция ОВА

В издании уточняют, что в Черновицкой ОВА уже отреагировали на эти слухи. В ведомстве отметили, что не публиковали подобных документов по этому вопросу.

"Просим использовать только официальные источники при освещении новостей, связанных с решениями органов государственной власти и местного самоуправления. Достоверность любых других может носить сомнительный характер, а их распространение представляет угрозу по меньшей мере информационной безопасности страны и Черновицкой области", - добавили в ведомстве.

Усиление мобилизации

Напомним, недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается усилить мобилизационные меры в стране.

В частности, в правительстве хотят ввести запрет на приобретение и продажу имущества, а также не получение водительского удостоверения для уклонистов.

Но, согласно прогнозам, текст законопроекта еще изменится. Об этом рассказал замглавы Верховной рады Александр Корниенко.

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина.