Фото: Киев и две области вернулись к графикам отключения света (Getty Images)

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снова действуют графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении. Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке: Киев

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