Киев и две области вернулись к графикам отключения света
Фото: Киев и две области вернулись к графикам отключения света (Getty Images)
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снова действуют графики отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.
Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:
Напомним, сегодня из-за очередной ракетной атаки РФ в ряде областей Украины начались экстренные отключения электроэнергии.
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