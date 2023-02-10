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Киев и две области вернулись к графикам отключения света

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Пятница 10 февраля 2023 15:24
Киев и две области вернулись к графикам отключения света Фото: Киев и две области вернулись к графикам отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях снова действуют графики отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Экстренные отключения в данных регионах отменяются, что позволяет вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.

Узнать график отключений по вашему адресу можно на сайте ДТЭК по ссылке:

Напомним, сегодня из-за очередной ракетной атаки РФ в ряде областей Украины начались экстренные отключения электроэнергии.

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Киев Киевская область Днепропетровская область відключеня світла Электроэнергия
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