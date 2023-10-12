Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины

В Украине начинается отопительный сезон 2023-2024. Из-за похолодания на этой неделе в Киеве и ряде городов решили включить отопление в больницах, школах, детсадах. Батареи в жилых домах пока остаются холодными, но регионы определились со сроками централизованной подачи тепла.

При подготовке материала использовались источники: сайт КГГА, пресс-служба Львовского городского совета, публикации "Общественное. Новости", страницы Житомирского и Ужгородского городских советов в Facebook, телеграм-канал "Николаевоблэнерго", Facebook-страница мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

Подробнее о готовности городов к отопительному сезону, и кто уже с теплом – на РБК-Украина .

Киев – тепло по заявкам

Отопительный сезон в столице начался 9 октября. Первыми тепло получают объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы). Подключение производится в индивидуальном порядке – руководителю учреждения нужно подать соответствующую заявку. По состоянию на 11 октября, в Киеве отопление включили в 44 учреждениях.

Как отметил мэр Виталий Кличко, решение об отоплении жилых домов и коммунальных учреждений будут принимать в соответствии с прогнозом погоды, чтобы рационально использовать тепловые ресурсы.

Отопление включат, если температура воздуха в течение трех суток не будет превышать +8 градусов по Цельсию с прогнозом на дальнейшее похолодание. В таком случае ведомственные дома, ОСМД и ЖСК также будут подключаться по индивидуальным заявкам.

Львов – больницы и общежития с теплом

"Львовтеплоэнерго" уже подает отопление на основании писем-обращений от бюджетных учреждений. В настоящее время батареи потеплели в 10 таких объектах – областные и городские больницы, медицинско-реабилитационный центр, общежития "Львовской политехники". Жилищный сектор будут подключать при соответствующих погодных условиях.

Местные власти в начале октября отчитывались о финальной стадии подготовки к новому отопительному сезону. К тому же котельные Львова обеспечили альтернативными источниками питания и топливом для генераторов, а в больницах, кроме газового отопления, установили твердотопливные котлы.

Тернополь – подключили медицинские учреждения

10 октября в Тернополе начали отапливать два роддома, областную детскую больницу и поликлинику по заявкам руководителей учреждений. Отопление в детской больнице пока включают только с 16:00 до 23:00.

Решения о старте отопительного сезона для всего региона будут принимать после 15 октября в зависимости от климатических условий. В целом на Тернопольщине будут работать более тысячи котельных. Большинство из них снабжены резервными источниками питания на случай повреждений критической инфраструктуры в результате новых российских атак.

Харьков – готовность 100%

По словам мэра Игоря Терехова, Харьков полностью готов к отопительному сезону и снабжен газом, а батареи включат "как только этого потребуют погодные условия".

Однако отопление появится не везде, ведь 57 жилых домов были значительно повреждены российскими обстрелами. Больше всего домов пострадало в Киевском районе (32) и на Салтовке (16).

Одесса – отопление могут подать с 1 ноября

Одесская область готова к зимнему сезону на 100%. Тепло в жилые дома планируют подать с 1 ноября, если до этого температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов в течение 4-х суток.

К отопительному периоду подготовили все котельные, закупили генераторы и модульные тепловые пункты. На теплоснабжающих предприятиях есть запасы топлива минимум на 5 суток в случае проблем с газом, электричеством из-за ракетных обстрелов.

Житомир – отопление обещают с понедельника

16 октября к центральному теплоснабжению в Житомире подключат дошкольные, школьные учебные заведения и учреждения здравоохранения.

Жителям жилых домов отопление дадут тогда, когда начнется стойкое понижение температуры воздуха. Ежедневно коммунальные службы будут проводить мониторинг температуры для рационального использования энергоносителей.

Кривой Рог – старт отопительного сезона на следующей неделе

Городские власти информируют, что отопительный сезон постепенно стартует с понедельника, 16 октября. Сначала батареи потеплеют в школах, детских садах и больницах Кривого Рога. Готовность жилищного фонда города к подаче тепла составляет 100%. Его включат при установлении соответствующих температурных норм.

Черкассы – отопление дали в медучреждения

Как сообщил мэр Анатолий Бондаренко, теплоснабжение уже получили Черкасский областной перинатальный центр, Черкасский областной кардиоцентр. На очереди – Черкасский гериатрический пансионат. Относительно коммунальной сферы, жилых домов, местные власти ориентируются на погоду, чтобы рационально использовать энергоресурсы.

Ужгород – сезон отопления начался 11 октября

Во вторник батареи потеплели в медицинских учреждениях, заведениях образования, культуры, социальной защиты населения. Жилищный сектор начнут отапливать при установлении нормативных температурных показателей.

Николаев – отопление может появиться в конце октября

"Николаевоблэнерго" готово к подаче тепла при соответствующих климатических условиях, однако в городе в октябре не прогнозируется похолодание ниже +8 градусов. Когда установится стабильная низкая температура, облэнерго за несколько суток запустит все котельные.

Сумы – отапливают детсады и школы

Городской совет разрешил начать подачу тепла с 11 октября в детские сады и школы, больницы, заведения культуры по заявкам руководителей учреждений. При этом по прогнозу погоды, в Сумах будет наблюдаться потепление как минимум до 19 октября, поэтому жилищный сектор пока не планируют подключать.

Ивано-Франковск – больницы с теплом

В сентябре мэр Руслан Марцинкив рассказывал о планах начать отопительный сезон в Ивано-Франковске ориентировочно с 1 ноября 2023. На данный момент из-за похолодания отопление включили в медицинских учреждениях.

При дальнейшем понижении температуры начнут подключать школы, детские сады и жилые дома. В общем, город готов к зиме и возможным последствиям российских атак. К примеру, во всех учебных заведениях есть генераторы, сделаны запасы дров, подготовлены даже буржуйки.