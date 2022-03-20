У Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!" - йдеться в повідомленні.

Фото: в Чернігівській області ЗСУ знищили окупантів та розгромили їх техніку (facebook.com/kommander.nord/)

Нагадаємо, сьогодні під Сумами було розбито чергову колону окупантів. Українські захисники знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль "Тигр" та іншу техніку.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

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