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Під Черніговом горіли військові намети, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 15:01
Під Черніговом горіли військові намети, є постраждалі
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті пожежі постраждали три людини

В Чернігівській області на території військового полігону горіли намети, в результаті інциденту постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Повідомляється, що в районі селища Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону вночі сталася пожежа у двох військових наметах. Намети згоріли, причина та збитки встановлюються.

"В результаті пожежі три людини отримали опіки верхніх кінцівок. До гасіння пожежі підрозділи ДСНС не залучалися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Києвом загорівся автобус з пасажирами. Задимлення під час руху виявили поліцейські на стаціонарному посту, після чого наздогнали автобус і загасили полум'я за допомогою вогнегасників. За словами водія, причиною загоряння стала електропроводка. В результаті інциденту постраждалих не було.

До цього в Києві в результаті пожежі на теплотрасі загинули три людини. Як встановили рятувальники, пожежа сталася через загоряння сміття.

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