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У Чернігівській області поліція вилучила арсенал вибухівки

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 10:22
У Чернігівській області поліція вилучила арсенал вибухівки
Фото: вилучений арсенал (cn.npu.gov.ua)

Поліція виявила ручні гранати з запалами, постріл підствольного гранатомета та тротилові шашки

У Чернігівській області поліція вилучила арсенал вибухівки у жителя міста Ічня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, оперативники отримали інформацію про наявність вибухівки у одного з жителів Ічні. За місцем проживання чоловіка правоохоронці провесли санкціонований обшук.

Зазначається, що в ході обшуку фахівці вибухотехнічної служби виявили та вилучили ручні гранати РГД-5 із запалами до них, реактивні освітлювальні патрони, півкілограма тротилу, постріл до підствольного гранатомета, пороховий заряд вагою 500 грамів, а також набої до нарізної зброї армійських зразків.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами)", - додали у відомстві.

Чоловіку, що зберігав небезпечний арсенал, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області на території школи виявили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Зокрема, вибухотехніки вилучили понад 270 артилерійських снарядів, 21 гранату та понад півсотні підривників. Навчальний процес у школі тимчасово призупинявся.

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