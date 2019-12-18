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В Одеській області на території школи виявили майже 350 боєприпасів

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 15:26
В Одеській області на території школи виявили майже 350 боєприпасів
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Навчальний процес тимчасово призупинявся

В Одеській області на території школи вилучили 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) .

Станом на 13:20 роботи по виявленню та вилученню боєприпасів на території школи у селі Великий Дальник Біляївського району завершені. Серед вилучених боєприпасів: АС калібром 45 мм - 271 одиниць.; РГД - 21 одиниця; підривники - 54 одиниць. Тривають роботи по знешкодженню.

Зазначається, що 17 грудня у селі Великий Дальник Біляївського району під час проведення земляних робіт на території школи виявлено три вибухонебезпечні предмети часів Другої Світової війни.

18 грудня, по прибуттю до місця надзвичайної ситуації піротехніки знайшли й інші вибухонебезпечні предмети. Навчальний процес тимчасово призупинявся.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Рівному поліцейські вилучили понад 10 тисяч одиниць зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, у Київській області група осіб займалася збутом вогнепальної зброї і боєприпасів, під час обшуків в квартирі одного з підозрюваних правоохоронці вилучили арсенал зброї.

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