У Чернігівській області пайовики заявили про спроби шахрайським чином переукласти з ними угоди на оренду землі

У Бахмацькому районі (Чернігівська область) власники паїв заявили про спробу компанії, афілійованої з агрохолдингом "Кернел", шахрайським шляхом переукласти з ними угоди на оренду землі.

Про це йдеться у заяві пайовиків .

Так, за словами пайовиків, 10 червня у супроводі охорони до них прибули люди, які пропонували укласти нові угоди оренди землі з іншою компанією. Їх насторожило те, що в запропонованих до підпису документах було вказано майже ті самі дані та реквізити орендаря, що й у їхніх чинних угодах з ТОВ СП "Агродім". За виключенням однієї деталі - до назви було додано "крапку".

Попри обіцянки збільшити орендні виплати після підписання угоди, люди відмовились від пропозиції, побоюючись стати жертвами шахрайської схеми. Насторожило селян і те, що підписані документи видати пообіцяли тільки восени - "після реєстрації".

На думку експертів з корпоративного права, в Голінці та інших селах Бахмацького району спостерігаються спроби захопити банк землі СП "Агродім", яке належить родині загиблого рік тому нардепа Валерія Давиденка.

Пайовики стверджують, що захоплення здійснюється нібито в інтересах осіб та компаній, які мають відношення до агрохолдингу Андрія Веревського "Кернел".

Інструментом переоформлення банку землі виступає компанія "Агродім-крапка", створена 24 травня цього року зі статутним капіталом 10 000 грн і зареєстрована за тією ж адресою, що й "Агродім".

Людмила Давиденко заявила, що агрохолдинг "Кернел" прагне відібрати земельний банк у СП "Агродім". Також вона попередила власників паїв, що підписання угоди з новою юридичною особою створює ризики втрати права розпоряджатись землею на тривалий час і навіть - ризики втрати самого права власності на землю.

Давиденко вважає, що дії пов’язаних з "Кернел" осіб та компаній є шахрайською схемою, кінцевою метою якої є рейдерське захоплення агропідприємства, яке належить матері Давиденка.