В Черниговской области пайщики заявили о попытках мошеннически перезаключить с ними сделки на аренду земли

В Бахмацком районе (Черниговская область) владельцы паев заявили о попытке компании, аффилированной с агрохолдингом "Кернел", мошенническим путем перезаключить с ними соглашения на аренду земли.

Так, по словам пайщиком, 10 июня в сопровождении охраны к ним прибыли люди, которые предлагали заключить новые договоры аренды земли с другой компанией. Их насторожило то, что в предложенных к подписи документах были указаны почти те же данные и реквизиты арендатора, что и в их действующих соглашениях с ООО СП "Агродом". За исключением одной детали - к названию была добавлена "точка".

Несмотря на обещания увеличить арендные выплаты после подписания соглашения, люди отказались от предложения, опасаясь стать жертвами мошеннической схемы. Насторожило селян и то, что подписанные документы выдать пообещали только осенью - "после регистрации".

По мнению экспертов по корпоративному праву, в Голинце и других селах Бахмацкого района наблюдаются попытки захватить банк земли СП "Агродом", которое принадлежит семье погибшего год назад нардепа Валерия Давыденко.

Пайщики утверждают, что захват осуществляется якобы в интересах лиц и компаний, имеющих отношение к агрохолдингу Андрея Веревского "Кернел".

Инструментом переоформления банка земли выступает компания "Агродом-точка", созданная 24 мая этого года с уставным капиталом 10 000 грн и зарегистрированная по тому же адресу, что и "Агродом".

Людмила Давыденко заявила, что агрохолдинг "Кернел" стремится отобрать земельный банк у СП "Агродом". Также она предупредила владельцев паев, что подписание соглашения с новым юридическим лицом создает риски утраты права распоряжаться землей на длительное время и даже - риски потери самого права собственности на землю.

Давыденко считает, что действия связанных с Кернел" лиц и компаний являются мошеннической схемой, конечной целью которой является рейдерский захват агропредприятия, принадлежащего матери Давыденко.