У Чернігівській області на мосту зіткнулися пасажирський автобус із вантажівкою

Загинули водії обох транспортних засобів

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 77-м километре заблокирован трассу национального значения Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог в Черниговской области.

Как отмечается, сегодня ночью, около 2 ночи в Городнянском районе возле села Гасичевка на дороге Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

Сообщается, столкнулись автобус "Неоплан", в котором ехало 14 пассажиров, следовавшего по рейсу Тирасполь-Москва, и грузовик "Скания" сербской регистрации. Водитель грузовика не выполнил требования дорожных знаков и не предоставил преимущества в движении рейсовом автобусу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Двое людей погибли - это водители транспортных средств. Двое пассажиров автобуса травмированы.

Фото: место происшествия (facebook.com/sad.chernihiv.region)

"ДТП произошло в пределах населенного пункта (дорожный знак на белом фоне предполагает ограничение скорости движения до 50 км за час), ямочность отсутствует, нанесена дорожная разметка, установлен предупреждающий знак, требует предоставить преимущество в движении встречному транспорту, что движется через узкий мост", - отмечают в Службе автодорог области.

Также сообщается, что из-за ДТП движение по данному участку дороги заблокировано из 2-х ночи, из-за чого сейчас образовалась пробка. Продолжается ликвидация последствий ДТП. По состоянию на 10:00 уже удалось оттащить пассажирский автобус. Остается убрать грузовик, чтобы разблокировать движение.

РБК-Украина писало, что в Виннице ночью 8 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погибли трое иностранцев.

Напомним, в Полтавской области на автодороге Миргород - Большие Сорочинцы, возле села Поливьян перевернулась и загорелась автоцистерна.