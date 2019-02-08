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У Вінниці мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 10:08
У Вінниці мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою
Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)

Усі загиблі - громадяни Молдови

У Вінниці вночі 8 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули троє іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області

Як зазначається, аварія сталася близько 4:00 по вул. Стельмаха. За попередньою інформацією, 28-річний водій мікроавтобуса "Вольксваген" не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем "ДАФ". 

Внаслідок аварії від отриманих травм на місці загинули троє пасажирів мікроавтобуса, серед яких  26-річна жінка та 43-річний чоловік. Особа третього чоловіка встановлюється. Ще трьох пасажирів віком 58, 24 та 28 років з різного ступеню травмами госпіталізовано. Усі потерпілі – громадяни Республіки Молдова.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводяться першочергові слідчі дії, з’ясовуються усі обставини та причини аварії. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження  згідно ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

 
Фото: місце події (vn.npu.gov.ua)
 
Нагадаємо, ввечері у четвер, 7 лютого, в Києві заступник голови районної державної адміністрації, перебуваючи за кермом напідпитку, травмував патрульну поліцейську, яка оформлювала аварію. 
 
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