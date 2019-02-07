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У Полтавській області перекинулася і загорілася автоцистерна

Новини » Надзвичайні події    07.02.2019 - 17:10
У Полтавській області перекинулася і загорілася автоцистерна
Фото: місце аварії (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Інформації про постраждалих немає

У Полтавській області на автодорозі Миргород - Великі Сорочинці, біля села Полив'яне перекинулася і загорілася автоцистерна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС в Полтавській області.

Повідомляється, що зараз намагаються потушити вогонь. Інформації про постраждалих немає.

У Полтавській області перекинулася і загорілася автоцистернаФото: місце аварії (facebook.com/MNSPOLTAVA)

Нагадаємо, 22 січня в Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, в результаті аварії загинули 27 осіб. Аварія сталася вночі в районі Лас-Бела провінції Белуджистан. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебували 33 пасажири.

До цього, 7 серпня, у Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) стався витік азотної кислоти з автоцистерни. Автоцистерна перевозила азотну кислоту у кількості 24 тонн. Витік стався у першому відсіку цистерни, де знаходилось 8 тонн азотної кислоти. Кількість азотної кислоти що витікла становить близько 3-4 тонн, на площі 40-45 кв. м. 

Також РБК-Україна писало, що у Рівненській області біля села Орлівка Сарненського району 25 червня маршрутка зіткнулася з автомобiлем і автоцистерною. Троє людей, які їхали в автобусі, загинули.

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