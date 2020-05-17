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В Харькові сталась пожежа в багатоповерхівці, евакуювали людей

Новини » Надзвичайні події     17.05.2020 - 10:24
В Харькові сталась пожежа в багатоповерхівці, евакуювали людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі причина та збитки пожежі встановлюються

Вчора, 16 травня, у харківському 5-поверховому будинку сталася пожежа. Трьох людей пожежники евакуювали та ще трьох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно покинути помешкання, врятували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, до місця пожежі негайно було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах та одне відділення на автодрабинi. На момент приїзду рятувальників на 4-му поверсі житлової п’ятиповерхівки горіли домашні речі. Загальна площа пожежі склала близько 10 кв.м.

Як зазначається, троє мешканців квартири на 5-му поверсі почали задихатись від їдкого диму, який виник внаслідок пожежі, та самостійно не мали змоги покинути будинок. Співробітники ДСНС за допомогою автодрабини спустили людей з небезпечної зони через вікно будівлі. Крім того, ще 3 людей з 4-го поверху рятувальники евакуювали з будівлі.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, З початку 2020 року у пожежах в Україні загинули 740 людей.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Харківпожежа
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