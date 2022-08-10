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У Чернігівській області лунатимуть вибухи: коли саме і в чому причина

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Чернігівська область, Середа 10 серпня 2022 11:51
У Чернігівській області лунатимуть вибухи: коли саме і в чому причина Фото: у Чернігівській області лунатимуть вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігівській області сьогодні, 10 серпня чутимуть вибухи. Поблизу села Рябці сьогодні знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Сьогодні, 10 серпня, у період з 12:00 по 13:00 біля села Рябці Чернігівського району проведуть знищення вибухонебезпечних предметів шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цивільним в Чернігівській області заборонено наближатися до кордону з Росією ближче ніж на два кілометри.

Додамо, раніше рятувальники розповіли, скільки часу буде потрібно для розмінування всієї території України.

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