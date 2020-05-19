Мін'юст відкрив платні камери у Львівському СІЗО і назвав наступні області

Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)

Платні камери відкриють в СІЗО Чернігова, Харкова і Чернівців

Міністерство юстиції України відкрило платні камери у Львівському СІЗО (слідчий ізолятор). Такі камери планується відкрити ще у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюськи.

За його словами, сьогодні була відкрита платна камера у Львівському СІЗО з наступними цінами: 1000 гривень - доба, 3 500 гривень - тиждень, 4 000 - місяць.

"Наступні на черзі - Чернігів, Харків та Чернівці", - додав Малюська.

клієнтоорієнтованість - наше все! відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, 1000 грн доба, 3500 грн - тиждень, 4000 - місяць. наступні на черзі - Чернігів, Харків та Чернівці. Опубліковано Denis Malyuska Вівторок, 19 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Лук'янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук'янівському СІЗО на порядок вищі.

Малюська також заявив, що Мін'юст планує вивести слідчі ізолятори за межі міст, а земельні ділянки під ними здавати в оренду. Він зазначив, що вартість оренди землі в центрі міст досить велика і їх можна віддавати в оренду приватним інвесторам в обмін на будівництво сучасних в'язниць з належними умовами.

Автор: Іван Петров