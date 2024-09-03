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Над Черниговом сбили несколько русских дронов

Фото: Дроны сбили над Черниговом в ночь на 3 сентября (РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 3 сентября силами ПВО над Черниговом были сбиты несколько вражеских беспилотников. Два человека получили незначительные повреждения.

Об этом заявил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"По соображениям безопасности не разглашаем места приземления обезвреженных дронов", - написал он.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме

Ломако сообщил, что два человека получили незначительные повреждения, за помощью медиков не обращались.

Чиновник поблагодарил "оперативные службы за ликвидацию последствий и нашу ПВО за защиту".

Атака дронов в ночь на 3 сентября.

По данным Воздушных сил Украины, Россия атаковала Украину 35 ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Сбиты 27 ударных БпЛА Shahed-131/136", шесть локационно потеряны. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области, информация о разрушении или пострадавших не поступала.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Как сообщало РБК-Украина, в Чернигове в ночь на 3 сентября были слышны взрывы во время объявленной в области воздушной тревоги.

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