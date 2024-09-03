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Над Черніговом збили кілька російських дронів

Фото: Дрони збили над Черніговом в ніч на 3 вересня (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на 3 вересня силами ППО над Черніговом було збито кілька ворожих безпілотників. Двоє осіб отримали незначні пошкодження.

Про це заявив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів", - написав він.

За його словами, всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі

Ломако повідомив, що двоє осіб отримали незначні пошкодження, за допомогою медиків не зверталися.

Чиновник подякував "оперативним службам за ліквідовували наслідків та нашим ППО за захист".

Атака дронів в ніч на 3 вересня

За даними Повітряних сил України, Росія знову атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136", шість локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донецької області, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові у ніч проти 3 вересня було чути вибухи під час оголошеної в області повітряної тривоги.

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