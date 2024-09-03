Над Черніговом збили кілька російських дронів

У ніч на 3 вересня силами ППО над Черніговом було збито кілька ворожих безпілотників. Двоє осіб отримали незначні пошкодження.
Про це заявив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
"З міркувань безпеки не розголошуємо місця приземлення знешкоджених дронів", - написав він.
За його словами, всі об’єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі
Ломако повідомив, що двоє осіб отримали незначні пошкодження, за допомогою медиків не зверталися.
Чиновник подякував "оперативним службам за ліквідовували наслідків та нашим ППО за захист".
За даними Повітряних сил України, Росія знову атакувала Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Збито 27 ударних БпЛА Shahed-131/136", шість локаційно втрачені. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської обл. та окупованої Донецької області, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігові у ніч проти 3 вересня було чути вибухи під час оголошеної в області повітряної тривоги.