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В Чернигове завершили спасательную операцию на месте удара

Фото: россияне обстреляли Чернигов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция, которая была развернута на месте "прилета" российской ракеты типа "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города", - сообщил Клименко.

По его словам, среди 136 пострадавших:

  • 7 погибших, из которых один ребенок.
  • 129 раненых, из которых 15 детей,
  • и 15 сотрудников полиции.

"Искренние соболезнования семьям погибших. Скучаем вместе с вами", - добавил министр.

Ракетный удар по Чернигову

Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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