В Чернигове завершили спасательную операцию на месте удара

"Поисково-спасательная операция завершена: 136 пострадавших в результате российского удара по центральной части города", - сообщил Клименко.

По его словам, среди 136 пострадавших:

7 погибших, из которых один ребенок.

129 раненых, из которых 15 детей,

и 15 сотрудников полиции.

"Искренние соболезнования семьям погибших. Скучаем вместе с вами", - добавил министр.

Ракетный удар по Чернигову

Сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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