В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях

В Чернигове военные проведут учебные стрельбы на окраинах города. Жителей города призывают сохранять спокойствие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Юг".
"Сегодня (26 октября - ред.) с 18:00 до 21:30 силами обороны будут проводиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне в окрестностях города", - пишет ОК "Юг".
Пресс-служба Оперативного командования призывает горожан сохранять спокойствие.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 25 октября в Киевской области проходили учения для саперов.
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