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В Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы: военные предупредили об учениях

Фото: в Чернигове вечером будут раздаваться выстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове военные проведут учебные стрельбы на окраинах города. Жителей города призывают сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Юг".

"Сегодня (26 октября - ред.) с 18:00 до 21:30 силами обороны будут проводиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне в окрестностях города", - пишет ОК "Юг".

Пресс-служба Оперативного командования призывает горожан сохранять спокойствие.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 25 октября в Киевской области проходили учения для саперов.

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Чернигов