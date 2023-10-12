В Чернигове установили людей, из-за которых не работали сирены: для чего они крали кабели

Полиция установила двух жителей Чернигова, которые воровали кабели обеспечения сирен оповещения о воздушных тревогах. Они хотели сдать их на металлолом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Сотрудник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черниговской области Сергей Гузь сообщил, что по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Отмечается, что в условиях военного или чрезвычайного положения санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Что этому предшествовало

Со вчерашнего дня в Чернигове не работали системы воздушной тревоги. В ОВА сообщали, что сирены не включались из-за технических проблем.

Сегодня стало известно, что линии связи, которые обеспечивали работу сирен оповещения, повредили умышленно. Впрочем, их работу уже возобновили.

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