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В Чернигове решили закрыть "пункты несокрушимости"

Фото: в Чернигове закроют "пункты несокрушимости" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Чернигова решили приостановить работу "пунктов несокрушимости" в городе. При необходимости их снова откроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Такое решение было принято на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в обладминистрации сегодня, 7 марта.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Годун отмечает, что "пункты несокрушимости" в Чернигове откроют при необходимости. В частности, если в городе не будет света.

"Пункты несокрушимости переводят в режим готовности, если не будет света и тепла больше 24 часов, тогда пункты несокрушимости продолжат работать", - объяснил он.

По его словам, такое решение было принято из-за того, что ситуация в Чернигове стабилизировалась, а жители больше не приходят в пункты.

Напомним, осенью после массовых ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины во всех областях открыли "пункты несокрушимости". Украинцы могли согреться и зарядить гаджеты в таких пунктах.

По состоянию на начало февраля 2023 года в Украине открыли 9596 "пунктов несокрушимости".

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Черниговпункти незламності