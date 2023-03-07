У Чернігові вирішили закрити "пункти незламності"

Влада Чернігова вирішила призупинити роботу "пунктів незламності" у місті. За необхідності їх знову відкриють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в обладміністрації сьогодні, 7 березня.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Григорій Годун зазначає, що "пункти незламності" у Чернігові відкриють за необхідності. Зокрема, якщо у місті не буде світла.
"Пункти незламності переводять в режим готовності, якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді пункти незламності продовжать працювати", - пояснив він.
За його словами, таке рішення ухвалили через те, що ситуація у Чернігові стабілізувалася, а жителі більше не приходять до пунктів.
Нагадаємо, восени після масових ракетних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України в усіх областях відкрили "пункти незламності". Українці могли зігрітися та підзарядити гаджети у таких пунктах.
Станом на початок лютого 2023 року в Україні відкрили 9596 "пунктів незламності".
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