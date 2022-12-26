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В Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу: подробности

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Понедельник 26 декабря 2022 17:01
В Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу: подробности Фото: в Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Чернигове разоблачили трех горожан, организовавших незаконную схему переправки военнообязанных за границу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как пишет СБУ, в ходе следственно-оперативных действий были разоблачены три организатора нелегального трафика, которыми оказались местные коммерсанты, предлагавшие призывникам выехать в ЕС под видом волонтеров.

Стоимость "услуги" составляла от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности и возможностей клиента.

Чтобы реализовать схему, дельцы оформляли уклонистов в ряды местной благотворительной организации, возглавляемой депутатом Черниговского городского совета.

"Потом информацию о фиктивных волонтерах" подавали в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях", - пишет СБУ.

В рамках операции удалось предотвратить побег 10 уклонистов.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

  • десятки тысяч долларов, полученных преступным путем;
  • компьютерную технику с поличным;
  • печати общественной организации, используемой для подделки документов;
  • два автомата Калашникова;
  • патроны разного калибра.

"Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - добавляет СБУ.

Фото: в Чернигове разоблачили горожан, которые помогали призывникам бежать за границу (t.me/SBUkr/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно к 11 годам приговорили оккупантов, пытавших людей в Харьковской области.

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